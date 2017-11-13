Прогноз погоды на день 13 ноября.

Облачно. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах осадки сильные, налипание мокрого снега. Ветер переменных направлений умеренный, по юго-востоку порывистый. Максимальная температура воздуха +1..+7°С. Сегодня в Минске: осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков более 90%). Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +1..+3°С.