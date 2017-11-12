Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 12 ноября Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки (дождь, местами с мокрым снегом). Ветер юго-западный порывистый. Максимальная температура воздуха +1..+6°C. В Минске кратковременные осадки (в основном дождь) (вероятность осадков 70-80%). Ветер юго-западный порывистый. Максимальная температура воздуха около +4°C.

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▪ Опубликовано 12.11.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31602 | Новости в RSS.

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