Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 10 ноября Облачно. На большей части республики пройдут небольшие дожди, по востоку умеренные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +4°С до +9°С. Сегодня в Минске: Небольшой дождь (вероятность 70-80%). Температура воздуха с утра +4.. +5°С, максимальная температура воздуха днем +5.. +7°С.

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▪ Опубликовано 10.11.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31600 | Новости в RSS.

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