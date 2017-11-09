Прогноз погоды на день 9 ноября

Преобладание облачной погоды. В отдельных районах, преимущественно по юго-западу, небольшой дождь. Местами слабый туман. Ветер юго-восточный слабый. Максимальная температура воздуха +3.. +9°C. В Минске: без существенных осадков (вероятность 5-10%). Слабый туман. Максимальная температура воздуха утром +2 +4°C, во второй половине дня +4..+6°C.