Метеоновости
Прогноз погоды на день 8 ноября
Облачная, по югу с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха днем +3..+8 °С. Сегодня в Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).Слабый туман. Максимальная температура воздуха около +6 °С.
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▪ Опубликовано 08.11.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31598 | Новости в RSS.
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