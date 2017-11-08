Прогноз погоды на день 8 ноября

Облачная, по югу с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха днем +3..+8 °С. Сегодня в Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).Слабый туман. Максимальная температура воздуха около +6 °С.