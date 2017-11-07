Сегодня 7 ноября (вторник) в период с 20 до 24 часов во многих районах республики и в Минске ожидаются туманы при видимости 100-500 метров, которые сохранятся в течение ночи и утром 8 ноября (среда).

Оранжевый уровень опасности.