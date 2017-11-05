Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 5 ноября Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер южный порывистый. Максимальная температура воздуха +6..+12°C. В Минске без осадков. Ветер южный порывистый. Максимальная температура воздуха +8..+10°C.

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▪ Опубликовано 05.11.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31593 | Новости в RSS.

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