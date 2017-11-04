Температура воздуха до +6..+12°

5 ноября погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по востоку республики небольшие дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный: ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +1..+7°С, во второй половине дня повысится до +6..+12°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

6-7 ноября республика в основном будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления, 7 ноября скажется влияние малоактивного атмосферного фронта.

6 ноября преимущественно без осадков. В отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, максимальная днем +6..+12°С.

7 ноября облачно с прояснениями. В отдельных районах, преимущественно по северной половине республики, пройдут небольшие кратковременные дожди. Слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, максимальная днем +4..+10°С.