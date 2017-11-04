На всех реках республики наблюдается рост уровней воды

В настоящее время на всех реках республики наблюдается рост уровней воды с суточной интенсивностью 2-15 см, наибольший (до 44 см за сутки) их рост отмечается в бассейне Западной Двины.

Вода находится на пойме на Немане у д. Белица, Вилии у д. Стешицы и г. Вилейка, реках Нарев у д. Немержа и Лесная у г. Каменец (притоки Западного Буга), на Свислочи у д. Теребуты (приток Березины), на Случи у д. Ленин (приток Припяти), на канале Бычок у д. Озераны (приток Ствиги).

Улучшились условия для работы речного транспорта на Днепре у г. Могилев и Соже на участке Кричев – Гомель.

Температура воды в реках и водоемах составляет 2.2-11°С.

В ближайшие дни на отдельных участках рек рост уровней воды сохранится, температура воды в реках и водоемах несколько повысится.