Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 4 ноября Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие дожди. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +5.. +11°С. Сегодня в Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Максимальная температура воздуха +7.. +9°С.

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▪ Опубликовано 04.11.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31589 | Новости в RSS.

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