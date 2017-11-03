Прогноз погоды на выходные

4 ноября погоду Беларуси будет определять теплая и влажная воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие дожди. Местами туман. Ветер слабый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 0..+6°С, во второй половине дня повысится до +5..+11°С. Атмосферное давление будет расти.

5-6 ноября погоду обусловит в основном поле повышенного атмосферного давления и воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы. Преимущественно без осадков, лишь 5 ноября ночью в отдельных районах на востоке страны возможны небольшие дожди. В ночные и утренние часы местами туман. Температура воздуха ночью 0..+5°С, днем +6..+12°С.