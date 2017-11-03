Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 3 ноября Преобладание облачной погоды. В отдельных районах небольшие дожди. Местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +4.. +10°С. Сегодня в Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Максимальная температура воздуха +7..+9°С.

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▪ Опубликовано 03.11.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31586 | Новости в RSS.

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