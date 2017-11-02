К выходным дожди закончатся

3 ноября ночью погоду Беларуси будет определять атмосферный фронт, днем скажется влияние влажной неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью и утром на большей части территории дожди, днем в отдельных районах небольшие дожди. Местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха в ночные и утренние часы от +1°С по северо-востоку до +8°С по югу страны, во второй половине дня температура повысится до +4..+10°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

4-5 ноября погоду обусловит область повышенного атмосферного давления.

4 ноября преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, возможен слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, максимальная днем +4..+10°С. 5 ноября преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, возможен слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +6..+12°С.