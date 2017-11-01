2 ноября ночью и утром по северо-востоку ожидается мокрый снег

2 ноября погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью и утром по северо-востоку мокрый снег, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный умеренный, по юго-западной половине страны порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до+1..+7°С, по северо-востоку 0..-2°С, во второй половине дня повысится до +4..+10°С. Атмосферное давление будет падать.

3 ноября погоду в нашей стране будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с территории Беларуси на Центральные черноземные районы Европейской России. Ночью и утром на большей части, днем местами, преимущественно по юго-восточной половине республики, пройдут кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +4..+10°С.

4 ноября территория Беларуси окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем +3..+9°С.