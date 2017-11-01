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На реках отмечается рост уровней воды
В настоящее время на реках республики отмечается рост уровней воды, обусловленный выпадением осадков, интенсивность его составляет 1-23 см за сутки.
Вода находится на пойме на Немане у д. Белица, Вилии у д. Стешицы, реках Нарев у д. Немержа и Лесная у г. Каменец (притоки Западного Буга), на Случи у д. Ленин (приток Припяти), на канале Бычок у д. Озерены (приток Ствиги).
Неблагоприятные условия для судоходства наблюдаются на Днепре у г. Могилев и Соже на участке Кричев – Гомель.
Температура воды в реках и водоемах составляет 2.4-9.4°С. В ближайшие дни на реках рост уровней воды сохраниться, на Днепре у г. Могилев, Соже у г. Кричев и г. Гомель улучшатся условия для работы речного транспорта. Температура воды в реках и водоемах будет понижаться.
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▪ Опубликовано 01.11.17 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31580
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