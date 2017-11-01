На реках отмечается рост уровней воды

В настоящее время на реках республики отмечается рост уровней воды, обусловленный выпадением осадков, интенсивность его составляет 1-23 см за сутки.

Вода находится на пойме на Немане у д. Белица, Вилии у д. Стешицы, реках Нарев у д. Немержа и Лесная у г. Каменец (притоки Западного Буга), на Случи у д. Ленин (приток Припяти), на канале Бычок у д. Озерены (приток Ствиги).

Неблагоприятные условия для судоходства наблюдаются на Днепре у г. Могилев и Соже на участке Кричев – Гомель.

Температура воды в реках и водоемах составляет 2.4-9.4°С. В ближайшие дни на реках рост уровней воды сохраниться, на Днепре у г. Могилев, Соже у г. Кричев и г. Гомель улучшатся условия для работы речного транспорта. Температура воды в реках и водоемах будет понижаться.