Прогноз погоды на день 1 ноября

Облачно, по востоку с прояснениями. На большей части территории осадки (дождь, мокрый снег). Местами слабый туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +1.. +7°С, по Брестской и Гродненской областям до +9°С. Сегодня в Минске: дождь, в первой половине дня возможен мокрый снег (вероятность осадков более 90%). Максимальная температура воздуха во второй половине дня +3.. +5°С.