Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 30 октября Облачно. Дожди, по западной половине с мокрым снегом. Ветер северо-западный сильный порывистый. Максимальная температура воздуха в середине дня +2.. +7°C. В Минске сегодня: дождь (вероятность осадков более 90%), к вечеру возможен мокрый снег (вероятность 45-50%). Ветер северо-западный сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +3.. +5°C.

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▪ Опубликовано 30.10.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31576 | Новости в RSS.

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