Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 29 октября Облачная погода. Продолжительные дожди, по западу страны -сильные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северный порывистый, по юго-западной половине порывы до 15-22 м/с. Максимальная температура воздуха +4 ..+9°С. Сегодня в Минске: продолжительные дожди (вероятность осадков более 90%), порывистый ветер. Максимальная температура воздуха около +6°С.

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▪ Опубликовано 29.10.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31571 | Новости в RSS.

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