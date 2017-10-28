Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 28 октября Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ветер юго-западный порывистый. Максимальная температура воздуха +2..+8°C. В Минске кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег) (вероятность осадков 70-80%). Ветер юго-западный порывистый. Максимальная температура воздуха +4..+6°C.

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▪ Опубликовано 28.10.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31570 | Новости в RSS.

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