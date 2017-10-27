Прогноз погоды на выходные

28 октября ночью Беларусь будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Местами кратковременные осадки (в основном дождь). В отдельных районах туман. Ветер слабый. Температура воздуха понизится до 0..+5°С, при прояснениях воздух будет выхолаживаться до -1..-3°С, Атмосферное давление существенно не изменится. Днем погоду будет определять фронтальный раздел. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки (в основном дождь). Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +2..+8°С. Атмосферное давление будет падать.

29 октября погодные условия ухудшит циклон, смещающийся с юга Балтики через территорию Беларуси. Ожидаются продолжительные дожди, ночью в крайних восточных районах страны возможен мокрый снег. Утром и днем по западу сильные дожди. Ночью местами, днем по юго-западной половине республики сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью от 0°С по востоку до +7°С по западу, максимальная днем +4..+9°С.

30 октября погоду будет определять тыловая часть циклона, уходящего на центральные районы Европейской территории России. На большей части территории пройдут осадки (дождь, мокрый снег), в отдельных районах сильные осадки, возможен слабый гололед. Во многих районах республики сильный порывистый ветер. Температура воздуха в течение суток 0..+5°С.