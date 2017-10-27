Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 27 октября Преобладание облачной погоды. На большей части территории кратковременные осадки (в основном дождь). Ветер западный, северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха во второй половине дня составит +5..+11°С. Сегодня в Минске: кратковременный дождь (вероятность 80-90%). Ветер западный, северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха во второй половине дня +7..+9°С.

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▪ Опубликовано 27.10.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31564 | Новости в RSS.

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