Сильный мокрый снег ожидается в северных и центральных районах страны

26 октября погодные условия на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь), в ночные и утренние часы в северных и центральных районах страны сильный мокрый снег. По восточной половине республики местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на западный порывистый, местамами сильный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы будет колебаться от -5°С по северо-востоку до +6°С по юго-западу страны; во второй половине дня повысится до +3..+9°С, по юго-западу до +11°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

27-28 октября погоду в Беларуси будут формировать фронтальные разделы и влажная воздушная масса, поступающая с Балтийского моря.

27 октября на большей части территории республики ожидаются дожди, ночью и утром по северо-востоку возможен мокрый снег, слабый гололед. Температура воздуха в течение суток +3..+8°С; ночью по северо-востоку 0..+2°С, максимальная днем по югу до +10°С.

28 октября на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди; ночью и утром в отдельных районах возможен мокрый снег, слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью -2..+5°С, максимальная днем +2..+8°С.