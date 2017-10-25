Метеоновости
Температура воды будет постепенно понижаться
В настоящее время на большинстве рек республики наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-18 см.
Вода находится на пойме на Немане у д. Белица, Вилии у д. Стешицы, реках Нарев у д. Немержа и Лесная у г. Каменец (притоки р. Западный Буг), на канале Бычок у д. Озерены (приток р. Ствига).
На Днепре у г. Лоев улучшились условия для работы речного транспорта, неблагоприятные условия для судоходства сохраняются на Соже на участке Кричев – Гомель.
Температура воды в реках и водоемах составляет 3.1-9.8°С.
В ближайшие дни на реках будут отмечаться небольшие колебания уровней воды, температура воды в реках и водоемах будет постепенно понижаться.
Поделиться новостью «Температура воды будет постепенно понижаться»
▪ Опубликовано 25.10.17 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31557
▪ Условия републикации «Температура воды будет постепенно понижаться».
Новости на старой версии сайта: Температура воды будет постепенно понижаться.