Температура воды будет постепенно понижаться

В настоящее время на большинстве рек республики наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-18 см.

Вода находится на пойме на Немане у д. Белица, Вилии у д. Стешицы, реках Нарев у д. Немержа и Лесная у г. Каменец (притоки р. Западный Буг), на канале Бычок у д. Озерены (приток р. Ствига).

На Днепре у г. Лоев улучшились условия для работы речного транспорта, неблагоприятные условия для судоходства сохраняются на Соже на участке Кричев – Гомель.

Температура воды в реках и водоемах составляет 3.1-9.8°С.

В ближайшие дни на реках будут отмечаться небольшие колебания уровней воды, температура воды в реках и водоемах будет постепенно понижаться.