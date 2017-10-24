Ночью температура воздуха понизится до -1..-7°

25 октября Беларусь в основном будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, сформированном в холодной воздушной массе, лишь днем по западной половине страны скажется влияние фронтального раздела. Ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха понизится до -1..-7°С, на юго-западе она не опустится ниже 0..+3°С. Атмосферное давление существенно не изменится. Днем увеличение облачности, по западной половине страны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-восточный, порывистый. Температура воздуха во второй половине дня повысится до -1..+4°С; на юго-западе до +5..+7°С. Атмосферное давление будет падать.

26-27 октября погоду будут определять фронтальные разделы. Ожидается ухудшение погодных условий.

26 октября на большей части территории пройдут осадки (мокрый снег, переходящий в дождь), по северу в отдельных районах сильные осадки. Ночью и утром слабый гололед, местами сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью от -5°С по северо-востоку до +6°С по юго-западу страны; максимальная днем +4..+9°С, по юго-западу до +11°С, в северо-восточных районах +1..+3°С.

27 октября на большей части территории пройдут дожди, по северу возможен мокрый снег, слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +5..+11°С; по северу ночью около 0°С, днем +2..+4°С.