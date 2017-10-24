Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на день 24 октября
Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер восточный умеренный. Максимальная температура воздуха во второй половине дня будет находиться в пределах +1..+7°C.
В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Максимальная температура воздуха во второй половине дня составит +2..+4°C.
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▪ Опубликовано 24.10.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31551 | Новости в RSS.
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