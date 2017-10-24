Прогноз погоды по Беларуси на день 24 октября

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер восточный умеренный. Максимальная температура воздуха во второй половине дня будет находиться в пределах +1..+7°C.

В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Максимальная температура воздуха во второй половине дня составит +2..+4°C.