Возможен мокрый снег

24 октября погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по юго-западу небольшие осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -1..-7°С, по юго-западу 0..+3°С, во второй половине дня повысится до +1..+7°С. Атмосферное давление будет расти.

25 октября погоду в основном будет определять холодный северный антициклон, днем с территории Польши на запад республики переместится атмосферный фронт. Ночью без осадков, днем в западных районах республики ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Днем по западу местами сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С, по западу около 0°С; максимальная днем +1..+7°С.

26 октября погоду будут формировать фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы, юго-запад республики окажется под влиянием теплых воздушных масс. Ожидается ухудшение погодных условий. На большей части территории республики осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром слабый гололед, местами сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью от -5°С по северо-востоку до +6°С по юго-западу страны, максимальная днем +2..+8°С, в юго-западных районах +9..+12°С.