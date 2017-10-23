Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 23 октября 2017 г. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах Брестской и Гродненской областей небольшие дожди. Утром местами туман. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Максимальная температура воздуха +1..+7°С. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Максимальная температура воздуха +3..+5°С.

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▪ Опубликовано 23.10.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31548 | Новости в RSS.

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