Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 22 октября Переменная облачность. Преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный слабый. Максимальная температура воздуха +3.. +9 °С. Сегодня в столице: без осадков. Утром слабый туман. Максимальная температура воздуха +4.. +6 °С.

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▪ Опубликовано 22.10.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31547 | Новости в RSS.

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