Прогноз погоды на выходные

21 октября юго-западная половина Беларуси будет находиться под влиянием фронтального раздела, остальная территория страны будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. По юго-западной половине небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер восточный, слабый до умеренного. Минимальная температура воздуха в ночные и утренние часы от -2°С на севере до +10°С на юго-западе страны, во второй половине дня температура повысится до +4..+10°С, в юго-западных районах до +11..+14°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

22-23 октября по-прежнему в северо-восточной части Беларуси погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт; в юго-западной части — малоактивный атмосферный фронт.

22 октября в отдельных районах по юго-западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью -4..+3°С, на северо-востоке до -6°С, днем +2..+8°С; на юго-западе республики ночью +4..+6°С, днем +9..+10°С.

23 октября преимущественно без осадков, лишь по юго-западу республики кратковременные дожди. Температура воздуха ночью от -5°С на северо-востоке до +6°С на юго-западе страны, днем +2..+8°С.