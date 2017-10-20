Метеоновости
Температура воды в реках и водоемах понизится
В настоящее время на отдельных участках Западной Двины, Днепра, Березины и Сожа, большем протяжении Немана и Припяти сохраняется рост уровней воды с интенсивностью 1-8 см за сутки.
На Немане у д. Белица, Вилии у д. Стешицы и притоках Западного Буга реках Нарев у д. Немержа и Лесная у г. Каменец вода находится на пойме.
Неблагоприятные условия для судоходства наблюдаются на Днепре у г. Лоев и Соже на участке Кричев – Гомель.
Температура воды в реках и водоемах составляет 7.0-15°С.
В ближайшие дни на реках будут отмечаться небольшие колебания уровней воды, температура воды в реках и водоемах понизится.
Поделиться новостью «Температура воды в реках и водоемах понизится»
▪ Опубликовано 20.10.17 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31544
▪ Условия републикации «Температура воды в реках и водоемах понизится».
Новости на старой версии сайта: Температура воды в реках и водоемах понизится.