Метеоновости
22 сентября (пятница) по Витебской, Могилевской, Гомельской, Минской областям ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, по Гродненской, Брестской областям - порывами до 14 м/с. Ночью и утром по республике - грозы.
Ночью и утром 22 сентября (пятница) по городу Минску ожидается гроза и усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
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▪ Опубликовано 21.09.17 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31448
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