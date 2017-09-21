22 сентября (пятница) по Витебской, Могилевской, Гомельской, Минской областям ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, по Гродненской, Брестской областям - порывами до 14 м/с. Ночью и утром по республике - грозы.

Ночью и утром 22 сентября (пятница) по городу Минску ожидается гроза и усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Оранжевый уровень опасности.