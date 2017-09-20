Сегодня 20 сентября (среда) в период с 16 до 22 часов по юго-восточным районам Гомельской и Могилевской областей ожидаются грозы, которые до 7-9 часов утра 21 сентября (четверг) распространятся на юго-восточную половину Беларуси. При грозах в отдельных районах ожидаются сильные ливни.

Оранжевый уровень опасности.