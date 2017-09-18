Метеоновости
Ночью и утром 19 сентября (вторник) во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, местами - до 21-24 м/с.
В Минске ночью и утром 19 сентября (вторник) по городу ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
Поделиться новостью «Предупреждение о неблагоприятном явлении»
▪ Опубликовано 18.09.17 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31434
▪ Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном явлении».
Новости на старой версии сайта: Предупреждение о неблагоприятном явлении.