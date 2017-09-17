18 сентября (понедельник) по северо-западу страны ожидаются сильные дожди. Ночью и утром на большей части территории республики грозы. Во многих районах усиление ветра порывами 15-20 м/с, утром и днем по западной половине - до 21-24 м/с.

В Минске ночью и утром по городу ожидается гроза. Ночью усиление ветра порывами 15-17 м/с, утром и днем 18-22 м/с.



Оранжевый уровень опасности.