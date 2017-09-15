Метеоновости
18 сентября (понедельник) ночью в западных и центральных районах республики ожидаются сильные дожди, утром и днем на большей части территории страны усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с.
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▪ Опубликовано 15.09.17 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31422
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