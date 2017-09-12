14 сентября (четверг) и днем 15 сентября (пятница) во многих районах республики и Минской области ожидается усиление западного, юго-западного ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске 14 сентября (четверг) утром и днем, 15 сентября (пятница) днем ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.