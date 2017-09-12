 

Метеоновости

  14 сентября (четверг) и днем 15 сентября (пятница) во многих районах республики и Минской области ожидается усиление западного, юго-западного ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске 14 сентября (четверг) утром и днем, 15 сентября (пятница) днем ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 12.09.17 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31411

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