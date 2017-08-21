Жара пошла на спад

22 августа погоду Беларуси будет определять атмосферный фронт и прохладная неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по восточной половине, днем на большей части территории дожди, местами грозы. В ночные часы в отдельных районах по восточной половине сильные дожди. Ночью и утром в западных районах слабый туман. Ветер северо-западный, слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная днем +16..+22°С, по востоку Могилевской области до +25°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

23-24 августа республика будет находиться в холодной части циклона, смещающегося с территории Украины на Московскую область. 23 августа ночью в восточных районах, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы, в восточных районах ожидаются сильные дожди. Днем в северо-восточных районах местами сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +13..+19°С, по юго-западу до +21°С.

24 августа ночью и утром на большей части, днем преимущественно по северо-восточной половине республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы, ожидаются сильные дожди, сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +13..+20°С, по юго-западу до +22°С.