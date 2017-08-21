В ближайшие дни будет отмечаться рост уровней воды

В настоящее время на большинстве рек отмечается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-10 см. Небольшой рост уровней воды с интенсивностью 1-8 см за сутки наблюдается на Западной Двине на участке Полоцк – Верхнедвинск, Немане на участке Мосты – Гродно, Вилии у д. Михалишки и Березине у г. Борисов. На притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа и притоке Немана реке Россь у д. Студенец вода находится на пойме. На Немане у г. Гродно, Днепре на участке Могилев – Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже на участке Кричев – Гомель уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.

Температура воды в реках и водоемах составляет 18-25°C.

В ближайшие дни в связи с выпадением обильных осадков на реках восточной и северо-восточной части страны будет отмечаться рост уровней воды.