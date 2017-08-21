Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 21 августа Облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +16..+22 °С, по востоку республики +23..+29 °С, по восточной половине Могилевской и Гомельской областей +30.. +33 °С. В Минске сегодня ожидается прохладная с дождями погода (вероятность осадков 80-90%),максимальная температура воздуха +16.. +18°С.

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▪ Опубликовано 21.08.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31321 | Новости в RSS.

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