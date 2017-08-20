Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 20 августа 2017 г. Переменная облачность. Преимущественно по западной половине республики кратковременные дожди, местами грозы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +27.. +34°C, по западу республики +21.. +26°C, в отдельных районах Брестской и Гродненской областей +16.. +20°C. В Минске: во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков 55-60%, грозы 30-40%). Максимальная температура воздуха +29.. +31°C.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по республике на день 20 августа 2017 г. »

▪ Опубликовано 20.08.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31317 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по республике на день 20 августа 2017 г. ».

Новости на старой версии сайта: Прогноз погоды по республике на день 20 августа 2017 г. .