Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 18 августа Переменная облачность. Преимущественно по северо-западной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный слабый, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +24.. +29°С, по юго-востоку +30.. +32°С. Сегодня в столице: кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70 %), возможна гроза (вероятность грозы 20-30%). Максимальная температура воздуха +26.. +28 °С.

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▪ Опубликовано 18.08.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31308 | Новости в RSS.

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