В выходные дни до +34

18 августа погодные условия на территории Беларуси будут определять малоподвижный фронтальный раздел и теплые воздушные массы, распространяющиеся с юга Европы. Ожидается переменная облачность. Ночью на большей части Минской, Витебской и Брестской областей, на остальной территории республики местами, а днем преимущественно по северо-западной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, при грозах местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем +24..+29°С, по юго-востоку +30..+32°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

19 августа республика останется под влиянием очень теплой воздушной массы, тропического происхождения, днем в крайних западных районах скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах Витебской области, а днем по крайнему западу страны возможны кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха минимальная ночью +15..+20°С, максимальная днем +28..+34°С.

20 августа восточная половина республики останется под влиянием области высокого атмосферного давления и очень теплой воздушной массы тропического происхождения, западная половина страны окажется в зоне фронтальной системы, смещающейся с территории Польши. Ночью в западных районах, днем по западной половине республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы, утром и днем сильные дожди, возможен град. Температура воздуха минимальная ночью +15..+20°С; максимальная днем +23..+29°С, по востоку +30..+34°С, по западу +17..+22°С.