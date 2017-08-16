Вновь +30 и выше

17 августа погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем +23..+29°С, по югу +30..+31°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

18 августа погоду в республике будут формировать малоактивный фронтальный раздел и теплые воздушные массы, распространяющиеся с юга Европы. В отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +12..+19°С, максимальная днем +24..+30°С, по югу до +32°С.

19 августа Беларусь останется под влиянием очень теплой воздушной массы, сформированной в южных широтах, днем в крайних западных районах скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ночью в отдельных районах по Витебской области, днем по западу республики пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью +15..+20°С, максимальная днем +26..+32°С, по югу до +34°С.