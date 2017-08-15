Метеоновости
Жарко и грозовые ливни
16 августа погодные условия на территории Беларуси будет определять периферия антициклона с центром над Костромской областью. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах по юго-восточной половине республики кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная днем +23..+29°С. Атмосферное давление будет падать.
17-18 августа погоду в стране будут формировать малоактивные атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят розы. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем +23..+29°С, по югу +30..+32°С.
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▪ Опубликовано 15.08.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31289 | Новости в RSS.
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