Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 15 августа Переменная облачность. Без осадков. В утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +21..+27°C. В Минске без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +23..+25°C.

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▪ Опубликовано 15.08.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31287 | Новости в RSS.

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