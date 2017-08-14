Непродолжительное похолодание

15 августа погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, по юго-востоку до +16°С, максимальная днем +21..+27°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

16 августа погоду в республике будет определять западная периферия антициклона с центром над Вологодской областью. Ожидается преимущественно без осадков. Ночью слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем +23..+29°С.

17 августа погоду в республике будут формировать малоактивные атмосферные фронты перемещающиеся с Западной Европы. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +13..+18°С, максимальная днем +23..+29°С, по югу +30..+31°С.