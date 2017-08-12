Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 12 августа Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в отдельных районах Брестской и Гродненской областей кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный слабый, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +28°С до +34°С, по Брестской области местами +35°С. Сегодня в столице: без осадков. Максимальная температура воздуха +31..+33°С.

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▪ Опубликовано 12.08.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31278 | Новости в RSS.

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