Прогноз погоды на выходные

12 августа погодные условия на территории Беларуси будет определять очень теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы, днем в западных районах нашей страны скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в отдельных районах Брестской и Гродненской областей пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром местами по республике слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +16..+22°С, максимальная днем +28..+34°С, по Брестской области местами +35°С. Атмосферное давление будет падать.

13 августа погоду будет определять в основном атмосферный фронт, медленно смещающийся с Западной Европы и вытесняющий тропический воздух на соседние районы России. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории республики кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +14..+21°С, максимальная днем +25..+30°С, по востоку +31..+34°С, в западных районах +19..+24°С.

14 августа Беларусь будет находиться на периферии антициклона с центром над югом Балтики, на востоке сохранится влияние отступающего на Россию фронта. Ожидается ночью и утром в отдельных районах по востоку республики пройдут кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, по юго-востоку до +19°С, максимальная днем +21..+26°С.