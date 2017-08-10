В ближайшие дни будет отмечаться небольшой спад уровней воды

В настоящее время на большинстве рек отмечается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-14 см. Небольшой рост уровней воды с интенсивностью 1-9 см за сутки наблюдается на Западной Двине у г. Полоцк, Немане у г. Столбцы, Днепре у г. Орша и на Березине на участке Борисов – Бобруйск. На притоках Западного Буга реках Лесная у г. Каменец и Нарев у д. Немержа вода находится на пойме.

На Немане у г. Гродно, Днепре на участке Могилев – Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже на участке Кричев – Гомель уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.

Температура воды в реках и водоемах несколько понизилась и составляет 17-24°C.

В ближайшие дни на реках страны будет отмечаться небольшой спад уровней воды.