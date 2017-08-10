Метеоновости
В ближайшие дни будет отмечаться небольшой спад уровней воды
В настоящее время на большинстве рек отмечается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-14 см. Небольшой рост уровней воды с интенсивностью 1-9 см за сутки наблюдается на Западной Двине у г. Полоцк, Немане у г. Столбцы, Днепре у г. Орша и на Березине на участке Борисов – Бобруйск. На притоках Западного Буга реках Лесная у г. Каменец и Нарев у д. Немержа вода находится на пойме.
На Немане у г. Гродно, Днепре на участке Могилев – Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже на участке Кричев – Гомель уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.
Температура воды в реках и водоемах несколько понизилась и составляет 17-24°C.
В ближайшие дни на реках страны будет отмечаться небольшой спад уровней воды.
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▪ Опубликовано 10.08.17 | гидрологи Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31274
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