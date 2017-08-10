Погоду обусловят очень теплые воздушные массы тропических широт

11 августа погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и очень теплая воздушная масса тропического происхождения. Ожидается переменная облачность. Ночью и утром во многих районах, днем преимущественно по северной половине республики кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах сильные ливни. Ветер южный умеренный, при грозах местами шквалистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+21°С, максимальная днем +30..+34°С, по северу страны +26..+29°С, по Брестской области местами до +35°С. Атмосферное давление будет падать.

12 августа погоду обусловят очень теплые воздушные массы тропических широт. Будет преобладать очень теплая погода. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +16..+21°С, максимальная днем +28..+34°С, по Брестской области местами до +35°С.

13 августа погодные условия будет определять в основном атмосферный фронт, медленно смещающийся с Западной Европы. Ночью местами, днем в северо-западных и центральных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью +16..+22°С, максимальная днем +26..+33°С, по западу +19..+25°С.